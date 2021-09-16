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Çanakkale'de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Çanakkale’de vahşet! Annesinin başına keserle vurarak öldürdü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi, annesinin başına keserle vurarak öldürdü. Güvenlik güçleri yaşanan vahşetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Güler’in cansız bedeni ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İki katlı evin üstünde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kamil Güler'in (35) annesi Nermin Güler'in (66) başına keserle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

EŞİ POLİSE HABER VERDİ

Eşini arayan Recep Güler (68) telefona cevap alamayınca şüphelendi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve giden polis ekipleri kapının açık olduğunu ve kanlar içerisinde yerde yatan Nermin Güler'i gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamil Güler, yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alınırken, anne Güler'in kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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