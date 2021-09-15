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Van'da deprem! AFAD son dakika duyurdu (2021 son depremler)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Van’da deprem! AFAD son dakika duyurdu 2021 son depremler

Son dakika haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre Van’ın Saray ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Saray ilçesinde 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 22:50'de kayda geçen deprem yerin 9,82 km altında oluştu.

DEPREMİN HARİTASI

2021 SON DEPREMLER

2021 SON DEPREMLER

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