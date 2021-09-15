6’ncı Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu! Turkuvaz Medya 3 ödül birden aldı

Başkan Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Turkuvaz Medya'da ödül kazanan isimler şu şekilde;