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Fotoğraf çekimi yaptırmak isteyen gelin ve damadı çoban köpeği kovaladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Fotoğraf çekimi yaptırmak isteyen gelin ve damadı çoban köpeği kovaladı

Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve kısa film çektiren Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç çitfi, havalanan drone yönelen çoban köpeği kovaladı. Çiftin kaçış anları saniye saniye kaydedildi.


Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ve Beyza Şimşek, Çamlıhemşin'de doğada düğün çekimi yaptırdı.

Çat Kemer Köprüsü'ne çıkan çift, kayıt alan drona poz verdi. Bu esnada dron sesinden korkan çoban köpeği, köprüdeki çiftin üstünedoğru koşmaya başladı.

GELİN ÇIĞLIK ATIP KAÇMAYA BAŞLADI

Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı'nın dron kamerasına yansıdı.

"ÇIĞLIKLAR EŞLİĞİNDE KÖPRÜDE KOŞMAYA BAŞLADI"

Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, "Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü" diye konuştu.

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