Çocukları olanlar dikkat! Siber Zorbalık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler

ODADAN ÇIKMAMA:

Çocuklar genellikle kendi odalarına gizlice bir cihaz sokarlar veya cihazla ne kadar süre zaman geçirdikleri konusunda yalan söylerler. Bu davranış, bir dizi izlemek veya en sevdiği oyunu oynamak için cihazla daha fazla zaman geçirmek isteyen birçok çocukta görülebilirken, daha zarar verici davranışlara maruz kalındığına da işaret edebilir.