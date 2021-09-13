TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kazanın ardından TIR sürücüsü A.G., otomobil sürücüsü M.G. ve otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. ile H.G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan A.G. ile M.G. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.G. ile H.G. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.