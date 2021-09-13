Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti! Son fotoğrafları ortaya çıktı
Ankara Etimesgut’ta otomobil ile servis aracının burun buruna çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti. Feci kaza öncesinde Eren A.’nın, Baran B. ve Buğra Ö. ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüldü.
DİREKSİYON KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre, Emirler istikameti üzerinde ilerleyen Emirhan A. idaresindeki 06 HMB 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek önce bariyerlere çarptı daha sonra 06 C 0019 plakalı servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı.
3 GENÇ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çarpışma sonucunda otomobil savrulurken, çevredeki sürücüler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye erleri otomobilde sıkışan Ebubekir D., Emirhan A., Baran B., Buğra Ö. ve Eren A.'yı çıkarırken, 112 Acil servis ekipleri Ebubekir D., Emirhan A. ve Baran B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Buğra Ö. ve Eren A'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilmişti.
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