Feci kazada 5 kişi hayatını kaybetti! Son fotoğrafları ortaya çıktı





SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaza öncesinde Eren A.'nın, Baran B., ve Buğra Ö., ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Güzel şeyler olacak çünkü güzel dualarımız var" diyerek paylaştığı görüldü.

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