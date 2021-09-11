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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.09.2021
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Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi.

İŞÇİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Kayseri'de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa'ya dönen Burhan B.'nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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