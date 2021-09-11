Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
YAŞAM İHA
Şanlıurfa’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi.
İŞÇİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
Kayseri'de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa'ya dönen Burhan B.'nin kullandığı 27 E 8814 plakalı Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.