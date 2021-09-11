İstanbul Havalimanı Müzesi ziyaretçilerini bekliyor: Müze kart ile ücretsiz ziyaret şansı
İGA'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi hakkında bir paylaşımda bulundu. Havalimanına gelen yolcular müze kartıyla müzeyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.
Havalimanında yolcular, müze kartıyla İGA'nın resmi sosyal medya hesabından'ni ücretsiz ziyaret edebiliyor. İGA'nın resmi sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı Müzesi ile ilgili paylaşım yapıldı.
Müzenin bazı önemli bölümlerinin görüntülerinin de bulunduğu videonun yer aldığı paylaşımda, "Tarihe tanıklık etmek artık çok daha kolay. Müze kartınız ile İstanbul Havalimanı Müzemizi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.