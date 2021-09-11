Kazı çalışmaları sırasında fark edildi! İstanbul’da tarihi keşif





Biz de İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak bu projeyi takip ederek geldik. Bu noktaya kadar çok önemli bulgulara rastlamadık. Ama buraya geldiğimizde, Aksaray'ın ve bu bölgenin bütün yağmur suyunu toplayarak Haliç'e deşarj edilecek noktada tam da bu kalıntı ile karşılaştık. Bu durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü İSKİ'nin çalışmalar durdu. Ancak bizim için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu" şeklinde konuştu.