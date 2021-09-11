Kazı çalışmaları sırasında fark edildi! İstanbul'da tarihi keşif
İstanbul Unkapanı'nda her gün binlerce aracın geçtiği yolda yapılan kazı çalışmalarında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. İnceleme yapan İstanbul Arkeoloji Müzeleri arkeologları, kalıntıların 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında Haliç Surları uzantıları olduğunu belirledi.
"DUVAR 6 METRE YÜKSEKLİĞİNDE, 2 KALINLIĞINDA"
Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.
"DUVARI 1500 YILLIK OLARAK DÜŞÜNEBİLİRİZ"
Duvarın çok karakteristik bir Bizans mimari tarzıyla oluşturulduğunu vurgulayan Asal, "Kalıntı muhtemelen Milattan Sonra 5'inci yüzyılda inşa edildi. Duvarı yaklaşık 1500 yıllık olarak düşünebiliriz. İncelemeler yaparken duvarın çok iyi korunduğunu fark ettik. Aslında İSKİ'nin Zeytinburnu'ndan Unkapanı'na doğru gelen bir atık su projesi söz konusu.
Biz de İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak bu projeyi takip ederek geldik. Bu noktaya kadar çok önemli bulgulara rastlamadık. Ama buraya geldiğimizde, Aksaray'ın ve bu bölgenin bütün yağmur suyunu toplayarak Haliç'e deşarj edilecek noktada tam da bu kalıntı ile karşılaştık. Bu durum İSKİ için biraz kötü oldu. Çünkü İSKİ'nin çalışmalar durdu. Ancak bizim için bu duvar çok güzel bir kalıntı oldu" şeklinde konuştu.
İSKİ ile birlikte duvar için kazıya devam edeceklerini söyleyen Asal, "Kalıntı için en son yaptığımız kurul toplantısında gereken bütün rölöve ve restorasyon çalışmalarının yapılması için karar aldık. Aynı zamanda kurulda bu bölge dışındaki yerlerde İSKİ'nin çalışmalarına devam etmesine karar verdik.
Bu kalıntı için rölöve ve belgelendirme çalışmalarının tamamlanması lazım. Biz de bu çalışmayı İSKİ ile birlikte tamamlayacağız ve bölge koruma kuruluna götüreceğiz. Bölge koruma kurulu burada bulunan hattın gidişatı, duvarla ilişkisi değerlendirilip esas karar o zaman verilecek" ifadelerini kullandı.
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