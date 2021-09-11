11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.09.2021 Güncelleme Tarihi: 11.09.2021
ABONE OL
Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de güzel ve çirkin diye ayırdığı kadınları para karşılığı falakaya yatıran 33 yaşındaki kargocu Erkan T.'nin eşi H.T.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu." dedi.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

'FALAKANIN EVİMDE YAPILDIĞINDAN HABERİM YOK'

Olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

Falaka görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

POLİSE BAŞVURAN KADIN YOK

Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA