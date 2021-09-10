İşkenceci Koreli Yazar hakim karşısında! "Hayalet ele geçirdi" ifadesi şoke etti

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasının devamında tutuklu sanık Lee, 'Kore'de kalsaydım şamanlık yapmak zorunda olacağım için ülkeyi terk ettim ve değişik ülkede yaşamaya başladım. Mağdureyle bir süre aynı evde kaldık. Kendisi her iki cins ile ilişki kuran bir bayan olup, lezbiyen arkadaşı para gönderene kadar benimle kalacaktı. Benimle ilişki kurmak istiyordu ama ben kabul etmiyordum. Uyurken üzerime çıkıp saldırdığında kendisini itekledim. Bu sırada

yatak kırılınca ev sahibi gelerek ne olduğunu sordu. Bir şey olmadığını söyleyerek gönderdim. Bu olay nedeniyle travma yaşadım. Mağdureye eziyet etmem, aç bırakmam, vücudunu yakmam ve idrarımı içirmem söz konusu değildir. Mağdure kendisine bazı ruhların musallat olduğunu düşünerek benimle cinsel ilişki kurarak kurtulacağını zannediyordu' ifadelerini kullandı.

'YAZILARIMI ÇALDIĞINDA ÇOK SİNİRLENDİM'

Yazarlık yaptığını ve aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyleyen sanık Lee, 'Benim yazdığım eserleri kendi bilgisayarına yüklemiş. İstediğimde ise vermedi. Sinirlenip bilgisayarını kırdım. Bir kez deodorant şişesini fırlattığımda başına geldi. Yazılarımı çaldığı için çok sinirlendiğimde küfür ettiğim doğrudur. Benim eserlerimi kendi adı ile yayınlamaya kalkışınca 'bu durumu düzelt, doğruyu bildir' şeklinde uyardım. Uyarımı dinlemediği için elimle birkaç kez vurdum. Kore'ye döndüğümde kendisinden şikayetçi olacağımı söylüyordum. Bana yalvarıp engellemek istiyordu' sözlerini sarfetti.

'KIZIMIN BENİ TECAVÜZCÜ OLARAK BİLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Tutuklu sanık Lee, savunmasını 'Artık evimi terk etmesini istediğimde kabul etmedi. Balkonda kalmasını istedim. Birkaç saat sonra balkonun soğuk olduğunu anlayınca içeri girmesini istedim. Aç bırakmam söz konusu değildir. İftirayı alışkanlık haline getirmiş birisidir. Benim psikolojik bir rahatsızlığım yoktur. Olayın mağduruyum. Ailemi kaybettim. Boşanma aşamasına geldim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum' sözleriyle bitirdi.