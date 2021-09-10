Afyonkarahisar’da yangında dördüncü kattan atlayan kadının eşi: Herkesten dua bekliyoruz
Afyonkarahisar’da 5 katlı binada çıkan yangında kendisini ve 2 yaşındaki çocuğunu 4. kattan aşağı atladı. Kızı Sultan Asel Gümüş'ü (2) kat balkonundan komşularının açtığı battaniyeye bırakan ardından kendisi atlayan Sultan Gümüş, yoğun bakıma alındı. Eşi Mehmet Gümüş, bebeğinin iyi olduğunu belirterek, eşi için herkesten dua istedi.
Dörtyol Mahallesi'nde bulunan TOKİ Gazeteciler Sitesi 7'nci Blok'ta, dün akşam yangın çıktı. Bodrum kattaki elektrik panosunda başlayan ve yan taraftaki temizlik malzemelerinin bulunduğu odaya sıçrayan yangın nedeniyle apartman boşluğu dumanla dolarken, aşağı inmekte zorlanan bina sakinleri, dairelerinin balkonlarına çıktı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
BATTANİYE YIRTILINCA ZEMİNE ÇAKILDI
Ekiplerin gelmesini beklerken panikleyen Sultan Gümüş, diğer bloklarda bulunan komşularının yönlendirmesi sonrası kızı Sultan Asel Gümüş'ü dördüncü kat balkonundan komşuların zeminde açtığı battaniyenin üzerine bıraktı.
Komşuların battaniyeyle tutmayı başardığı Sultan Asel yara almadı.
Sultan Gümüş ise atladığı anda battaniyenin yırtılması nedeniyle zemine düştü.
Vücudunda kırıklar oluşan Gümüş, sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne götürülerek, ameliyata alındı.
Annesinin battaniyenin üzerine attığı Sultan Asel de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
'YOĞUN BAKIMDA'
Sultan Gümüş'ün eşi Mehmet Gümüş, eşinin tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğünü, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğunu söyledi.
Gümüş, "Eşimin ağrıları var, kırıkları var. Allah kimsenin başına vermesin. Eşim şu an yoğun bakımda, acil şifa bekliyoruz. Çocuğum iyi çok şükür, onda bir sıkıntı yok. Eşimin de bir an önce iyileşip yanımıza gelmesini istiyorum. Herkesten dua bekliyoruz. Ben evde değildim. Bana telefon geldi, 'Apartmanda yangın çıktı, eşin de hastanede' dediler. Ben de arabayla bir an önce geldim, çocuğumun yanına gittim. Bir defa gördüm, iyi çok şükür kendinde. Bayağı zedelenme var. Ameliyatının iyi geçtiğini söylediler. Birkaç gün sonra servise çıkma ihtimalini söyleyecekler. Hayırlı haberler almayı bekliyoruz" dedi.
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