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Bursa’da 5 kadın ‘ters baktı’ diye birbirlerine saldırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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Bursa’da 5 kadın ‘ters baktı’ diye birbirlerine saldırdı

Bursa İnegöl’de, sokak ortasında ‘ters bakma’ yüzünden saç saça, baş başa birbirine giren kadınların  o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Fatih Mahallesi Nisanur Sokak üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, 2 ayrı arkadaş grubu arasında tartışma çıktı. Münakaşada tarafların arasındaki gerilim kısa sürede kavgaya dönüştü.

5 KADIN BİRBİRİNE GİRDİ

Kadınların saç saça, baş başa kavgası amatör bir kameraya yansıdı. Çekilen görüntülerde 5 kadının birbirlerini darp ettiği görüldü.

Saç saça baş başa birbirlerine girdiler SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

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