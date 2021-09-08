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Tuzla’da 2 tren burun buruna geldi! Faciadan son anda kurtuldular

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Tuzla’da 2 tren burun buruna geldi! Faciadan son anda kurtuldular

İstanbul Tuzla’da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile karşı istikametten gelen tren aynı rayda burun buruna geldi. Trenler son anda dururken büyük bir facianın önüne geçildi. Olay yerinde inceleme devam ederken seferler aksıyor.

Tuzla'da YHT ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenlerin son anda durduğu olayda facianın eşiğinden dönüldü.

Makinistin son anda frene basarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı ifade edilirken düşen bir takım yolcuların yaralandığı belirtildi.

TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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