Tuzla’da 2 tren burun buruna geldi! Faciadan son anda kurtuldular

TCDD tarafından yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır" denildi.