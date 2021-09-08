Kocaeli’nde Kereste fabrikasında yangın çıktı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin daha rahat çalışabilmesi için yol kenarındaki keresteleri forklift yardımıyla kaldırdı. Daha sonra ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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