Kocaeli’nde Kereste fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan bir kereste fabrikasında meydana gelen yangın, telaşa yol açtı. Elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Nermin Sokak üzerinde yer alan içinde orman ürünlerinin bulunduğu bir kereste fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın, fabrikanın çatısına kadar uzandı.
DURUM SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ
Fabrikadan yükselen dumanları gören işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrika çalışanları, itfaiye ekiplerinin daha rahat çalışabilmesi için yol kenarındaki keresteleri forklift yardımıyla kaldırdı. Daha sonra ekipler bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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