Doktor Gülnur’u 20 kurşunla öldürdü! Cani babanın Adli Tıp raporu ortaya çıktı
Balıkesir’de, bir baba kızının aracına GPS cihazı yerleştirip takip etti. Kızı doktor Gülnur Yılmaz’ınaracına önce çarpıp ardından 20 mermiyle öldüren Mustafa Ali Yılmaz'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığıyla ilgili adli rapor çıktı.
28 yaşındaki Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, 27 Haziran 2019 tarihinde, aracıyla Antalya'dan Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan annesinin yanına gitmek üzere yola koyuldu.
Emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten 69 yaşındaki babası Mustafa Ali Yılmaz da, o dönemde boşanma sürecinde olduğu eşi Gülden Yozgatlı'ya ulaşabilmek için aracına GPS cihazı koyduğu kızı Gülnur Yılmaz'ı izlemeye başladı.
Mustafa Ali Yılmaz, Havran rampalarında Gülnur Yılmaz hakimiyetindeki araca arkadan çarpıp yoldan çıkardı ve araç bariyerlere çarparak durabildi. Doktor Yılmaz, annesinin yerini söylemediği için babası tarafından silahla vuruldu. 11'i başına olmak üzere bedenine 20 kurşun gelen Gülnur Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Mustafa Ali Yılmaz ise Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yılmaz, tutuklandı, Gülnur Yılmaz da İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'CANAVARCA HİSLE ALT SOYDAN AKRABAYI KASTEN ÖLDÜRMEK'
Öte yandan, Mustafa Ali Yılmaz'ın, otomobili ile İzmir'in Narlıdere ilçesindeki evinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca ve av tüfeğinin yanı sıra 2 komando bıçağı bulundu. Mustafa Ali Yılmaz hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ayrıca, çarptığı otomobildeki Gülnur Yılmaz'ın arkadaşları Ebru U. ve Melike O.'nun (22) kazada yaralanması nedeniyle de 'silahla basit yaralama' suçundan 2 kez 1'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
Hazırlanan iddianame, Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Geçen 25 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair tespit yapılması için, Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istendi. Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurumu'nda yapılan tetkiklerin ardından Yılmaz için hazırlanan rapor çıktı.
"AKIL HASTALIĞI VE ZEKA GERİLİĞİ SAPTANMAMIŞTIR"
Rapora göre, Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu saptandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:
"Mustafa Ali Yılmaz'a yapılan muayene sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Yılmaz'ın işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."
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