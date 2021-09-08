Doktor Gülnur’u 20 kurşunla öldürdü! Cani babanın Adli Tıp raporu ortaya çıktı

"AKIL HASTALIĞI VE ZEKA GERİLİĞİ SAPTANMAMIŞTIR"

Rapora göre, Yılmaz'ın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu saptandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:



"Mustafa Ali Yılmaz'a yapılan muayene sonucunda elde edilen bilgi ve bulguların yorumlanmasından, cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve hareket serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmamıştır. Adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Yılmaz'ın işlediği suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."