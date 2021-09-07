Belediye otobüsüne ateş eden şüpheli yakalandı!

Şüpheli Güven D., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etti. Olay esnasında alkollü olduğunu, otobüs şoförünün yaralanmış olabileceği korkusu ile olay yerinden kaçtığını ve Kırıkkale'ye doğru yola çıktığını emniyetteki ifadesinde belirten Güven D., olayda kullandığı tabancayı ise otomobilin camından attığını, yerini hatırlamadığını ve daha sonra Kırıkkale'ye gitmekten vazgeçerek Sincan'a döndüğünü aktardı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.