Son dakika: Ticaret tezgâhıyla 1.5 milyonluk gasp! Hayatlarının şokunu yaşadılar
Son dakika haberine göre Irak’tan gelen 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak için anlaştıkları iki kişinin arkadaşları tarafından gasp edildi. 185 bin dolarla kaçan zanlılar, operasyonla yakalanıp tutuklandı.
Irak'tan Türkiye'ye gelen 4 iş insanı, düzmece ticaretle hayatlarının şokunu yaşadı. 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak üzere anlaştıkları 2 kişinin arkadaşları tarafından 185 bin doları (1 milyon 540 bin lira) gasp edildi. Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 iş insanı, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Irak'tan Türkiye'ye geldi.
'POLİSİZ' DEYİP PARAYI ALDILAR
Havalimanında ticaret yapacağı kişiler tarafından alınan iş insanları, Piyer Loti'de bulunan bir otele yerleştirildi. Otelde konaklayan Ahmed A., Fahmı S., Layth Z. ve Mustafa B., ticaret yapmak için Hezha H., ve Hasan Ö. ile buluştu. Taraflar tekstil ürünü satın almak için Beyazıt'ta Yaseen A.'nın ofisine gitti.
Sabah'ın haberine göre Iraklı 4 iş insanı, görüştükleri kişilerden 185 bin dolarlık tekstil ürünü almaya karar verip para çekmek için ayrıldı. İki gün sonra yanlarına 185 bin dolar alarak tekrar ofise gitmek için otelden ayrılan iş insanları, Hezha H. ve Hasan Ö.'nün aracına bindi. Bir süre ilerleyen Hasan Ö., aracı arka sokaklara soktu.
Bu sırada iş birliğinde olduğu 5 kişi ise başka bir araçla iş insanlarının bulunduğu aracın önünü keserek herkesi araçtan indirdi. Zanlılar, ellerindeki silahlarla birlikte kendilerinin polis olduğunu, araçta sahte para bulunduğunu söyledi. Hezha H.'yi kelepçeleyerek araçlarına alan 5 kişi, para dolu çantayı da yanlarına alarak diğerlerinin araçla kendilerini takip etmelerini söyledi.
İki araç bir süre gittikten sonra Hasan Ö., kullandığı aracın el frenini çekerek kaçmaya başladı. İş insanını kelepçeleyen diğer araçtaki 5 kişi de mağdur iş insanını araçtan attıktan sonra paralarla kayıplara karıştı. Polis operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 8 zanlıya 15 yıl hapis istendi.
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