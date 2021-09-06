Son dakika: Ticaret tezgâhıyla 1.5 milyonluk gasp! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Irak'tan Türkiye'ye gelen 4 iş insanı, düzmece ticaretle hayatlarının şokunu yaşadı. 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak üzere anlaştıkları 2 kişinin arkadaşları tarafından 185 bin doları (1 milyon 540 bin lira) gasp edildi. Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 iş insanı, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Irak'tan Türkiye'ye geldi.