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Muğla'da başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Muğla’da başlayan yangın ekipleri harekete geçirdi

Muğla'nın Datça ilçesindeki çıkan örtü yangını ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk etapta 5 arazöz, 20 işçi ve köylüler ile müdahale edildi. Kısa süre içerisinden yangın kontrol altına alındı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde..

SON DAKİKA HABERİ: Datça'daki örtü yangını ekipleri harekete geçirdi.



EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, Mesudiye Yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Datça İtfaiye Amirliği ekipleri 5 arazöz, 20 işçi ve köylüler ile yangına müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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