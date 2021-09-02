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Kahvehanede silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Kahvehanede silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un Bafra İlçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Demet, arastada bulunan kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kahvehanede silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var KAHVEHANEDE SİLAHLAR KONUŞTU! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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