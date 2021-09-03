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Kahvehanede silahlar konuştu! Ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 03.09.2021 00:09
Samsun’un Bafra İlçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Demet, arastada bulunan kahvehaneye gelerek burada oturan Selçuk Söyleyen'e ateş etti. Bu sırada yaşanan silahlı çatışmada Uğur Demet, Selçuk Söyleyen, Aziz Namlı ve Zeynel Dönge yaralandı.

Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk Söyleyen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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