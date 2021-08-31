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Son dakika: Mardin'de plastik atık fabrikasında korkutan yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: Mardin’de plastik atık fabrikasında korkutan yangın

Son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerindeki Mardin Orman Fidanlık Şube Müdürlüğü arkasındaki plastik atık fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale etti.



Fabrikanın boş olduğunu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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