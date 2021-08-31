Son dakika: Mardin’de plastik atık fabrikasında korkutan yangın

Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerindeki Mardin Orman Fidanlık Şube Müdürlüğü arkasındaki plastik atık fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekipler müdahale etti.





Fabrikanın boş olduğunu belirtilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.