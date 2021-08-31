İstanbul’da balkon çöktü: 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.