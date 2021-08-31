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İstanbul'da balkon çöktü: 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2021
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İstanbul’da balkon çöktü: 5 katlı bina mühürlenerek boşaltıldı

Güngören'de, 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Karot örneği alınan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinden bazıları akrabalarının yanına yerleşirken bazıları da otellere nakledildi.

Güngören, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan birinci kattaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü.

Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

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