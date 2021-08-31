Satılığa çıkardığı dairesinde ölü bulundu

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki esnafın yardımıyla açılan daire kapısından içeri giren polis, salonda yüz üstü duran Kamsız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamsız'ın çocukları bina girişinde büyük üzüntü yaşadı.