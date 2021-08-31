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Meteoroloji'den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

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Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Meteoroloji’den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış beklendiği duyurulurken, vatandaşlar olası afetlere karşı uyarıldı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda bölgesinde sıcaklıkların düşeceği ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR 2-6 DERECE DÜŞECEK

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, yarından itibaren Eskişehir'in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya'nın güneydoğusunda, perşembe, cuma günü ise Bursa ve Bilecik'te yer yer sağanak kimi zaman gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların ve ani sıcaklık azalmasının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI DA GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor. 01.09.2021 Çarşamba günü Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 02.09.2021 Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; 03.09.2021 Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 02.09.2021 Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği; Akdeniz Bölgesinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

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