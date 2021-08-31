Meteoroloji’den başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda ile son dakika sağanak yağış ve uyarısı! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

SICAKLIKLAR 2-6 DERECE DÜŞECEK

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede, yarından itibaren Eskişehir'in batı kesimleri hariç diğer kesimleri ile Kütahya'nın güneydoğusunda, perşembe, cuma günü ise Bursa ve Bilecik'te yer yer sağanak kimi zaman gök gürültülü sağanak görüleceği belirtildi.