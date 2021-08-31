Çeşme’de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden son dakika açıklaması

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 275 kilometre açığında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.