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Çeşme'de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden son dakika açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Çeşme’de 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden son dakika açıklaması

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından tarafından yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Ege Denizi'nde Çeşme ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.06'da merkez üssü Ege Denizi'nde ve Çeşme'nin 275 kilometre açığında 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 11,53 kilometre derinliğinde oluştuğu tespit edildi.

SON DEPREMLER

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR PAYLAŞILDI

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