Ankara’da vahşet! Kızının gözü önünde kurşun yağdırdı

Ebru Yüksel ve Mustafa D. oturdukları sitenin bahçesine geldiği sırada karşılarına çıkan Salih Ö. ile tartışmaya başladı. Aralarında çıkan kavga sırasında yanında getirdiği tabancayı çıkartan Salih Ö., eski eşi ve erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Bu sırada kızı İsra Ö. de babasının silahından çıkan kurşunla yaralandı. Salih Ö. daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.