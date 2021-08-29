Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı
Taksim'de, taksiciyle tartışan turist kadın sinir krizi geçirdi. Taksinin kaportasını yumruklayıp tekmeleyen kadın polis tarafından sakinleştirildi. Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Tarlabaşı Bulvarı Tünel girişinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bayrampaşa'dan taksiye binen Fas uyruklu kadın ile erkek arkadaşı, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. İddiaya göre, yolculuk sırasında taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taksici, tartışma sırasında kaza yapmamak için tünel girişinde aracını durdurdu. Sinir krizi geçiren turist kadın, dışarı çıkarak taksinin kaportasını yumruklayıp, tekmelemeye başladı. Bunun üzerine taksici ile erkek arkadaşı da taksiden çıkarak kadını engellemeye çalıştı. Tüm çabalarına rağmen arkadaşını zapt edemeyen erkek turist, bir süre sonra Faslı kadını olay yerinde bırakarak kaçtı.
Bu sırada durumu fark ederek olay yerine gelen trafik polisleri, kaportaya vurmaya devam kadını zorlukla zapt etti. Kaldırıma oturan ve ağlamaya başlayan Faslı turist, trafik polisinin çabalarıyla sakinleştirilebildi. Turist kadın, bir süre sonra, olay yerine gelen ambulansa bindirilerek Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Taksinin kaportasına vurduğu sırada kolları ve ayakları zedelendiği öğrenilen kadın burada tedavi altına alındı.
Olayı görerek yardıma koşan Velat Sümer adlı taksici "Ben Taksim'den dönüyordum. Kadın ve erkek vardı. İkisi de yabancı uyrukluydu. Bayan krize girmişti. Kapıları yumruklayıp, arabaya vuruyordu. Erkek de sessiz bir şekilde duruyordu. Hemen 155'i aradım. Erkek kaçtı gitti, bayan da kaçmaya çalıştı. Taksi şoförüne saldırdı. Neden taksi şoförüne saldırdığı konusunda hiçbir bilgim yok" diye konuştu.
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