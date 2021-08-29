Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı





Olayı görerek yardıma koşan Velat Sümer adlı taksici "Ben Taksim'den dönüyordum. Kadın ve erkek vardı. İkisi de yabancı uyrukluydu. Bayan krize girmişti. Kapıları yumruklayıp, arabaya vuruyordu. Erkek de sessiz bir şekilde duruyordu. Hemen 155'i aradım. Erkek kaçtı gitti, bayan da kaçmaya çalıştı. Taksi şoförüne saldırdı. Neden taksi şoförüne saldırdığı konusunda hiçbir bilgim yok" diye konuştu.

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