Marmaris ve Datça'dan sevindiren haber: Doğa yeniden canlanmaya başladı
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan ve 12 Ağustos'a kadar devam eden orman yangınları sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bakanlık yetkilileri ve bilim uzmanlarının aralarında olduğu 10 kişilik heyet, yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin tekrar yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının açmaya başladığını gözlemledi.
Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınları sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve bilim uzmanları yanan bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaç kozalaklarının şimdiden açılmaya başladığını gözlemledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarının ilk gününde başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" devam ediyor.
Ankara, Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy Üniversitelerinden yangın ekolojisi alanında çalışmış deneyimli akademisyenlerin ve bakanlık uzman personelinin yer aldığı 10 kişilik heyet 20 günü aşkın süredir, yangının tahrip ettiği Özel Çevre Koruma Bölgeleri (ÖÇKB) ve doğal sit alanlarında araştırma ve incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Koruma İzleme Daire Başkan Vekili Leyla Akdağ, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latif Kurt ve alanın uzmanlarının olduğu 10 kişilik bilim heyeti bölgede incelemelerde bulunuyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çalışmaların ilk sonuçları ışığında biyologlar yanmış bölgelerde, sürüngenlerin, kuşların, karıncaların tekrar yuva yaptığını, makilerin yeşerdiğini, yangından en çok zarar gören kızılçam ağaçlarının kozalaklarının şimdiden açmaya başladığını ve meşelerin bazılarının sürgün verdiğini gözlemledi.
Heyet, yangın bölgesinde gelecek için umut verici hareketliliğin başladığını, bunun gelecek günlerde daha güzel görüntülerle karşılaşmak için bir işaret olduğunu belirtti.
Endemik ve nesli tehlike altında olan bitki türleri açısından zengin bölgede, uzmanlar buldukları tohumları gen bankasında saklamak üzere alırken, ilerleyen günlerde bu tohumların uygun alanlara dikilmesi planlanıyor.
Çalışma kapsamında, ağaçların ve çalıların sürgün verme durumları da incelenerek gelecek günlerde neler yapılabileceği tespit ediliyor.
Yangınlar sırasında yaralanan ve tedavi altına alınan yaban hayvanları ilerleyen günlerde doğaya bırakılacak.
DOĞANIN DURUMU RAPORA YANSIYACAK
Çalışmalar sonucunda orman alanlarında yapılacak rehabilitasyon uygulamalarına dair detaylı raporlar hazırlanacak, tohum durumlarına göre yapılacak işlemlere karar verilecek ve çalışma sonuçları ilgili bakanlık ve kurumlarla paylaşılacak.
Araştırma ve izleme çalışmaları ilerleyen aylarda da devam edecek ve yangın bölgelerindeki gelişmeler yakından takip edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Exxen Şampiyonlar ligi fiyatı ne kadar? Exxen üyelik paketi kaç TL? İşte fiyat listesi...
- DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir? DSİ işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İŞKUR ile başvurular...
- Masumlar Apartmanı turnayı gözünden vurdu! Dengeleri değiştirecek isim geliyor! Yeni sezon öncesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak? Kocaeli, Ege, Uludağ Üniversitesi açılma tarihi belli oldu mu?
- YKS tercih sonuçları bu hafta mı açıklanacak? YKS sonuçları hafta içi açıklanır mı?
- Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak? EDHO, Arka Sokaklar, Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?
- SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! Son dakika ikinci aylık fırsatı! En düşük 750 lira...
- ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar tepetaklak! Değişim rüzgarı başladı! Fiat, Renault, Toyota ve Peugeot fiyatları...
- Aşk 101 hayranlarına müjde: Gemileri yaktı! Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix yeni sezon...
- Bekçi alımı için kritik takvim: Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere, şehirlere yapılacak?
- KYK başvuruları için kritik tarih... KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı?
- MEB son dakika: Formasyon geri mi geldi? Pedagojik formasyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?