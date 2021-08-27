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Toprak altında kalan işçinin imdadına AFAD ekipleri yetişti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.08.2021
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Toprak altında kalan işçinin imdadına AFAD ekipleri yetişti

Zonguldak’ta bir binada yapılan inşaat çalışması esnasında toprak kayması oldu. Toprak altında kalan bir işçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir binada yürütülen inşaat çalışması esnasında gerçekleşen toprak kayması sonucunda bir işçi toprak altında kaldı.

İhbarla olay yerine giden AFAD ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucunda inşaat işçisi toprak altından kurtarıldı. İşçi olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık personelleri toprak altında kalan işçiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin akabinde Atatürk Devlet Hastanesine kaldırarak tedaviye aldı. Tedavisi devam eden işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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