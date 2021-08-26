Amasya’da hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu

Amasya'da Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle kaldırıp hemzemin geçidi kullanan araç sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı.

O sırada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan şoförün aracı trenin altında kaldı, kendisi de şans eseri kurtuldu.