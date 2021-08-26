Amasya’da hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu
YAŞAM İHA
Amasya'da hemzemin geçitte yük treninin altında kalan aracın dikkatsiz sürücüsünün saniye ile kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Amasya'da Büyük Kızılca köyünde bariyeri eliyle kaldırıp hemzemin geçidi kullanan araç sürücüsü diğer bariyeri de kaldırmaya çalıştı.
O sırada gelen yük treninin makinistini eliyle uyarmaya çalışan şoförün aracı trenin altında kaldı, kendisi de şans eseri kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Trenin çarptığı aracı önüne kattığı anlar da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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