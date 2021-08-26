Evlilik hayali kuran Gizem’i sel suları hayattan kopardı



"KIZIM 1 AY ÖNCE NİŞANLANDI, ÇOK MUTLUYDU"

Kızının evlilik hayali kurduğunu ve çok mutlu olduğunu söyleyen Gizem Meryem Özgün'ün annesi Türker Özgün, "Böyle bir acı anlatılmaz ki, çok üzgünüm. Kızım çok iyi birisiydi. Kızım evlenecekti. Nişanlandı, çok mutluydu. Benim kızım ekmeğinin peşine gitti. " dedi.