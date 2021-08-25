Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Çarpılan aracın arkadaşı olduğu öğrenilen ve onun peşinden tır şoförü de yardım maksatlı aracını emniyet şeridinde park ederek kaza yerinde durdu. Arkadan gelen 34 CSK 137 plakalı tır da hızını alamayarak park halindeki öteki araçlara çarparak şarampole yuvarlandı.