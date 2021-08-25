Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 50'nci kilometresi Edebiyat Yolu tünel çıkışında zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 50'nci kilometresi Edebiyat Yolu tünel çıkışında gerçekleşti. Göksun yönünden Kahramanmaraş'a giden olan 34 RZ C115 plakalı Mehmet Salih Dağ hakimiyetindeki kamyon, önünde ilerleyen 46 DH 532 plakalı kamyona direksiyon kontrolünü kaybederek çarptı.
Çarpılan aracın arkadaşı olduğu öğrenilen ve onun peşinden tır şoförü de yardım maksatlı aracını emniyet şeridinde park ederek kaza yerinde durdu. Arkadan gelen 34 CSK 137 plakalı tır da hızını alamayarak park halindeki öteki araçlara çarparak şarampole yuvarlandı.
4 KİŞİ YARALANDI
4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Mehmet Salih Dağ kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 3 kişinin de tedavisi devam ederken kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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