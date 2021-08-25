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Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.08.2021
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Halı sahada bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adıyaman’da, halı sahada iki grup arasında çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada gece geç saatlerde futbol oynayan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Ahmet T., (21) Yusuf Ş., (21) ve Sinan İ., (20) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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