Denetimler sıklaştırıldı! İstanbul’da 17 mülteci yakalandı

Yapılan incelemede kaçak göçmenlerin planlı bir şekilde organize edilerek birileri tarafından finanse edilip yurda sokulduğu anlaşılırken, tüm göçmenlerin çantalarının içeriğinde spor ayakkabı, gıda maddesi ve aynı yaşam malzemelerin çıkması ise dikkat çekti.