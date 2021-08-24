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Doğum sancısı tutan köpek hastaneye gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Doğum sancısı tutan köpek hastaneye gitti

Hatay'da doğum sancısı başlayan hamile köpek, acil servisin önüne geldi. Durumundan şüphelenen hemşireler veteriner çağırdı. Ultrasonda doğum yapması gerektiği saptanan köpek, 3 sağlıklı yavru dünyaya getirdi.

Gece saatlerinde hamile bir sokak köpeği, doğum sancısı yaşayınca İskenderun Devlet Hastanesi A/Blok Acil Servisi önüne geldi. Bitkin haldeki köpeğin seslerini duyan sağlık çalışanları, veterinere haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen veteriner hekimler Özberk Aksar ve Berk Belli, köpeği muayene etti. Çekilen ultrasonda doğum yapması gerektiği saptanan köpek, ameliyata alındı.

Köpeğin karnındaki 3 yavrusu, sağlıklı olarak dünyaya geldi.

Doğumu gerçekleştiren Veteriner Hekim Özberk Aksar, "Annenin köpeğin sağlık durumu iyi, tek sorun ise çocuklarını kabullenmiyor ve onları emzirmiyor. Şu anda mama ile yavruları besliyoruz. İnşallah anne bunu kabullenir" dedi.

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