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Son dakika... Mersin'de otobüs kazası: 33 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
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Son dakika... Mersin’de otobüs kazası: 33 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Gaziantep'e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Silifke ilçesi Kapızlı mevkinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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