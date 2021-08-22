Adana’da pide eksik çıkınca dehşet saçtı!

Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki esnaf da kavgaya müdahale ederek Erhan O.'yu sopalarla kovalamaya başladı. Erhan O., esnafı dağıtabilmek için rastgele ateş açtı. Zanlının tabancasından çıkan mermiler duvardan sekerek, ekmek fırınının yanında bulunan kebapçı Emre B.'nin başını sıyırıp, eşi Naciye B.'nin başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın ve bacağından yaralanan Ali D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla yakınlardaki hastanelere götürüldü. Erhan O. iseolay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.