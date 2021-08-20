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Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Trabzon Havalimanı, pistteki çatlama nedeniyle uçuş trafiğine kapatıldı. Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Havalimanı'nın yeni yapılan pistinde akşam saatlerinde çatlak olduğu tespit edildi. Çatlama nedeniyle havalimanı uçuş trafiğine kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Trabzon Havalimanı geçtiğimiz yıl uçuşlara kapatılarak pist bakımına alınmıştı. Onarım çalışmaları kapsamında pistte eskiyen asfaltın söküm işlemleri yapılarak, yeni asfalt katlarının dökümü gerçekleşmişti.

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