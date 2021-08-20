Son dakika! Rize'de şiddetli yağış etkili oldu! Kent merkezini su bastı
Son dakika yaşam haberi... Rize’de şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezini su bastı, yollar trafiğe kapandı, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Öte yandan derenin taşması sonucu özel bir hastanenin ve Rize İl Müftülüğünün bodrum katındaki depolarını su bastı.
Rize'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış merkezde etkili oldu.
Merkeze bağlı Müftü Mahallesi, Gülbahar Mahallesi, Bağdatlı Mahallesi ve Portakallık Mahallesi'nde Güney Çevre Yolu'nda da menfezlerin tıkanması sonucunda oluşan su baskını nedeniyle yol trafiğe kapandı. Eminettin Mahallesi'nde ise derenin debisi yükselmesi sonucu taştı.
Araç yoluna kadar çıkan dere nedeniyle Rize İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yol trafiğe kapanarak güvenlik önlemi alındı.
DERE TAŞTI HASTANEYİ SU BASTI
Derenin taşması sonucu özel bir hastanenin ve Rize İl Müftülüğünün bodrum katındaki depolarını su bastı.
Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince su baskınlarına müdahale edilerek depolardaki su boşaltılırken, iş makineleri ise derenin tıkanan ağzını açarak yatağından akmasını sağladı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'de su baskını olan yerlerdeki belediye çalışmalarını yerinde inceledi.
Ayrıca Rize Valiliğine ait kapalı otoparka yoğun su girişi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sahipleri aranarak otoparkın boşaltılması için çağrıda bulunuldu.
Öte yandan yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan Güney Çevre Yolu'nda ise Rize Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme çalışması başlatıldı.
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