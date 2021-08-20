Son dakika! Rize’de şiddetli yağış etkili oldu! Kent merkezini su bastı

Öte yandan yaklaşık 3 saattir trafiğe kapalı olan Güney Çevre Yolu'nda ise Rize Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri tarafından yol temizleme çalışması başlatıldı.

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