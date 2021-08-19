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216 milyon liralık bağış: Bakan Süleyman Soylu "Bu millet büyük millet" diyerek duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2021 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021
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216 milyon liralık bağış: Bakan Süleyman Soylu Bu millet büyük millet diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldığını duyurdu. Açıklamada "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği de belirtildi.

Yangın ve sel afeti destek hesaplarına 216 milyon 93 bin 384 lira bağış yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yangın ve sel afeti destek hesaplarına yatan bağışları paylaştı.

AFAD'a SMS, Türk lirası, ABD doları ve avro olarak yapılan toplam bağışların 216 milyon 93 bin 384 liraya ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Milletimizin şifresi, birliğidir. Bu millet, büyük millet." ifadelerini kullandı.

KABİNEDEN 7 MİLYON 430 LİRA DESTEK

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de yangın ve sel bölgelerine 7 milyon 430 bin lira destek olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, "YANGIN" veya "SEL" yazıp 1866'ya SMS gönderilerek 10 lira bağışta bulunulabileceği kaydedildi.

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