19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kastamonu'daki sel! Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

Son dakika: Kastamonu'daki sel! Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Kastamonu’daki sel! Ölçer Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı

Son dakika... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SON DAKİKA: Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan, İnebolu Adliyesi'nde Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan Özkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı.

Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bu kapsamda İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA