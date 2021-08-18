Meteoroloji'den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağış ne zaman bitecek? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 19 Ağustos günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde etkili olacak sağanak yağışın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul'da sağanak ne zaman sona erecek? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada perşembe günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.
YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
VATANDAŞLAR UYARILDI
Kuvvetli yağışlardan meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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