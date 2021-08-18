Meteoroloji’den başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağış ne zaman bitecek? 5 günlük hava durumu

YER YER ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden sonra Sakarya ili çevresinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.