Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul ve çok sayıda şehre sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek? 5 günlük hava durumu

YAĞIŞLAR YÜZDE 40 AZALDI

İç Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar normale göre yüzde 40 azaldı Söz konusu ayda İç Anadolu Bölgesi'nin yağışları ise 7,5 milimetre olarak belirlendi. Normali 12,4 milimetre olan bölgenin Temmuz 2020 yağışı 5,7 milimetre olmuştu. Normaline göre yüzde 40 azalış görülen bölgedenin temmuz yağışında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artış tespit edildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise geçen ay yağış 61,8 milimetre oldu. Normali 37,4 milimetre olarak kaydedilen bölgede geçen yılın aynı ayında yine 37,4 milimetre yağış kayıtlara geçmişti. Yağışlar geçen ay normaline ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 65 arttı.