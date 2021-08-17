Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve çok sayıda şehre sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 5 günlük hava raporu paylaşıldı. Raporda İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağmur olacağı görülürken, yağış için gün verildi. Peki İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Sağanak yağış ne zaman olacak? 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava raporunda yarın başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış beklendiği ifade edildi.
5 GÜNLÜK HAVA RAPORU
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
MARMARA VE AKDENİZ BÖLGELERİNDE YAĞIŞLAR 2020'YE GÖRE YÜZDE 100'DEN FAZLA ARTTI
Marmara Bölgesi'nde temmuz yağışı 20,6 milimetre olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 23,3 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 4,8 milimetrede kalmıştı. Yağışlarda normaline göre yüzde 12 azalış olurken yıllık bazda meydana gelen büyük artış dikkati çekti.
Ege Bölgesi'nde ise temmuz yağışı 7,7 milimetre oldu. Bölgenin normali 11,1 milimetre iken Temmuz 2020'de yağış 6,6 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 31 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 17 artış gözlendi.
Akdeniz Bölgesi'nin ise temmuz ayı yağışı 5,8 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 8,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında yağış 2,3 milimetre olarak gerçekleşmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33 azalış olmasına karşın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100'den fazla artış görüldü.
YAĞIŞLAR YÜZDE 40 AZALDI
İç Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar normale göre yüzde 40 azaldı Söz konusu ayda İç Anadolu Bölgesi'nin yağışları ise 7,5 milimetre olarak belirlendi. Normali 12,4 milimetre olan bölgenin Temmuz 2020 yağışı 5,7 milimetre olmuştu. Normaline göre yüzde 40 azalış görülen bölgedenin temmuz yağışında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32 artış tespit edildi.
Karadeniz Bölgesi'nde ise geçen ay yağış 61,8 milimetre oldu. Normali 37,4 milimetre olarak kaydedilen bölgede geçen yılın aynı ayında yine 37,4 milimetre yağış kayıtlara geçmişti. Yağışlar geçen ay normaline ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 65 arttı.
Temmuz ayında, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışın 17,1 milimetre olduğu kaydedildi. Bölgenin normali 15,7 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 23,1 milimetre olmuştu. Yağışlarda normaline göre yüzde 9 artış görülürken Temmuz 2020'ye kıyasla yüzde 26 azalış gerçekleşti.
Söz konusu ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağış 2,3 milimetre olarak hesaplandı. Bölgenin normali 1,2 milimetre iken geçen yılın aynı ayında 2,6 milimetre olarak kaydedilmişti. Yağışlarda normaline göre yüzde 92 artış belirlenirken yıllık bazda yüzde 12 azalış görüldü.
O İLLERDE DE ETKİLİ OLACAK
Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.
Öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
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