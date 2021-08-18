Aşırı yağış meteoroloji raporuna da yansıdı

Türkiye, son 2 ayda aşırı yağışlarla mücadele ediyor. Özellikle Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinin çeşitli illerinde sel felaketlerine de neden olan aşırı yağışlar meteoroloji raporlarına yansıdı. Türkiye'de Temmuz ayı yağış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarken uzun yıllar ortalamasına kıyasla da yüzde 16 arttı.

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