Son dakika: Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.

Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler ve 4 helikopter sevk edildi.

Ekipler yangın söndürme çalışması başlattı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün öğleden sonra başlayan Antalya Akseki ve Çanakkale Ezine yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." dedi.

ÇANAKKALE'DE AYNI BÖLGEDE 6'NCI YANGIN



Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde aynı bölgede 6'ncı kez orman yangını çıktı.

Ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

İlçeye bağlı Tavaklı köyünde son bir ayda 5 kez yangın çıkan ağaçlık bölgede saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını ve bu sayede yangına birkaç dakika gibi sürede ilk müdahalenin yapıldığını belirtti. Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini söyledi.