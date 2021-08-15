Aydın’da orman yangını: 3 helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor

Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve su tankerleri alevlerin çıktığı alana yönlendirildi. Havanın kararmasıyla gece görüşlü 3 helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.