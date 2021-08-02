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Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı

Van'da öğle saatlerinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle Van-Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı. Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.

Başkale ilçesinde 2 günden bu yana aralıklarla süren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bugün öğle saatlerinde başlayan yağışların ardından birçok noktada yaşanan taşkınlardan dolayı Van-Hakkari karayolu kapandı, araçların geçişine izin verilmedi.

İlçede selden etkilenen mahalleleri ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de kapanan yolda incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan İnce, iş makinalarının yolda biriken çamur ve taş parçalarının temizlenmesi çalışmalarını takip etti.

Yolun kapanması nedeniyle iki yönde de onlarca araç bekletildi.

Ayrıca sağanak nedeniyle ilçe merkezinde de taşkınlar yaşandı, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Van-Hakkari kara yolu sel nedeniyle kapandı VAN-HAKKARİ KARA YOLU SEL NEDENİYLE KAPANDI

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