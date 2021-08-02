Holdingin adını kullanarak 200 bin euro dolandırdı

İranlı iş adamı Mehran M., yatırım yapmak üzere İstanbul'a geldi. 55 yaşında olan iş insanı bir arkadaşı aracılığıyla kendisini, İsveçli mobilya zinciri IKEA'nın Türkiye temsilciliğini yürüten MAPA A.Ş.'yi bünyesinde barındıran Uluslararası Maya Holding Grup Başkanı diye tanıtan Mehmet E., ile bir araya geldi. İddiaya göre grup başkanı iş adamına yatırım yapmak için parasının Maya Holdinge bağlı olduğu belirten Maya Bank PLC adlı online bankacılık hesabına yatırmasını söyledi.

200 BİN EURO ÖDEME YAPTI

Kendisine aracılık yapan Mehmet E.'ye güvenen iş adamı Mehran M., 250 bin Euro yatırılmasını istedi. Ödeme için harekete geçen İranlı, iş insanı kendisine verilen internet adresine 200 bin Euro ödeme yaptı. Adına açılan banka hesabının Türkiye'de bir devlet bankasına gönderileceğini söyleyen Mehmet E., iddiaya göre iş adamını oyalamaya başladı.