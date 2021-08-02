Holdingin adını kullanarak 200 bin euro dolandırdı
İsveçli mobilya zinciri IKEA'nın Türkiye temsilciliğini yürüten MAPA A.Ş.'yi çatısı altında bulunduran Maya Holding'in ismini kullanan dolandırıcı, iş insanının 2 milyon lirasını batırdı. Tutuklanarak hapishaneye gönderilen dolandırıcının Maya holding ismini kullanarak kart çıkardığı ve Antalya'da holding adına bir de bina kiraladığı gün yüzüne çıktı.
İranlı iş adamı Mehran M., yatırım yapmak üzere İstanbul'a geldi. 55 yaşında olan iş insanı bir arkadaşı aracılığıyla kendisini, İsveçli mobilya zinciri IKEA'nın Türkiye temsilciliğini yürüten MAPA A.Ş.'yi bünyesinde barındıran Uluslararası Maya Holding Grup Başkanı diye tanıtan Mehmet E., ile bir araya geldi. İddiaya göre grup başkanı iş adamına yatırım yapmak için parasının Maya Holdinge bağlı olduğu belirten Maya Bank PLC adlı online bankacılık hesabına yatırmasını söyledi.
200 BİN EURO ÖDEME YAPTI
Kendisine aracılık yapan Mehmet E.'ye güvenen iş adamı Mehran M., 250 bin Euro yatırılmasını istedi. Ödeme için harekete geçen İranlı, iş insanı kendisine verilen internet adresine 200 bin Euro ödeme yaptı. Adına açılan banka hesabının Türkiye'de bir devlet bankasına gönderileceğini söyleyen Mehmet E., iddiaya göre iş adamını oyalamaya başladı.
GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU
Aradan geçen bir müddet sonra parasını kontrol etmek için söz konusu siteye giren Mehran M., gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü iş adamının adına açılan banka hesabının bulunmadığını öncesinde açılan hesabında sahte olduğunu öğrenmişti. Avukatı Barış Erbaş aracılığıyla polis merkezine başvurarak kendisini dolandıran uluslararası şirketin grup başkanından şikâyetçi olan İranlı iş adamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında holdingin grup başkanı olduğu söylenen Mehmet E.'nin kimliği tespit edildi. İrlanda vatandaşı olduğu tespit edilen 64 yaşındaki Mehmet E., şirketin Antalya'daki şubesi gibi gösterilen binada gözaltına alındı. Savcılıkta avukatı Barış Erbaş ile ifade veren mağdur iş insanı önce güven verip ardından kendisini dolandıran kişiden şikâyetçi olduğunu beyan etti.
ARTIK TURİSTLER DE BU YOLLA DOLANDIRILIYOR
Zanlı Mehmet E., ise kimseyi dolandırmadığını haksız yere mağdur edildiğini öne sürdü. İfade ardından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan zanlı, ''Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'' suçu kapsamında tutuklanarak hapishaneye gönderildi. Savcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor. Av. Barış Erbaş insanları bu tür şirketlere güvenip yüklü miktarda yatırım yaparken daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. " Son zamanlarda Thodex, çiftlikbank ve diğer pek çok yatırım şirketi insanımızın güvenini kazanarak, milyonlarca lira paralarını almakta. Artık Türklerden de öte ülkeye gelen turistler ve yabancılar dahi bu yolla dolandırılıyor'' diyerek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
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